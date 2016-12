Sicredi premia associados através da Promoção Sorte Cooperada

São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul tiveram contemplados. Foi distribuiu no total mais de R$ 800 mil em prêmios.

A Sicredi Região Centro realizou, na terça-feira (20), o evento de encerramento da Promoção Sorte Cooperada. Na ocasião, foram entregues os prêmios finais de R$ 25 mil, R$ 50 mil e R$ 100 mil aos ganhadores do último sorteio, do dia 14 de dezembro. A cerimônia foi realizada no Espaço Esmeralda, em Santa Maria.

Inclusiva e colaborativa, a Campanha propiciou que todos os associados tivessem a oportunidade de participar, uma vez que os números da sorte eram gerados eletronicamente, a cada movimentação do sócio. “Contemplamos associados de todas as agências, mobilizando e envolvendo as comunidades, levando alegria e cooperação a cada momento de entrega” ressalta o presidente da Sicredi Região Centro, Roberto Zorzan.

Um sepeense esteve entre os ganhadores. Cristiano Régio Silveira ganhou um dos prêmios de R$ 50 mil. Ex-colaborador do Sicredi, Cristiano atualmente residente em Santo Augusto, trabalha como autônomo. Ele disse que nunca havia ganho nada em sorteio. “Fiquei surpreso quando recebi o telefonema do gerente João Luiz me dizendo que havia ganho R$ 50 mil. Foi uma alegria, imagina uma grana dessa de presente de Natal e fim de ano”, destacou Cristiano.

A Sorte Cooperada é a maior promoção já realizada pela Sicredi Região Centro. Autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e com a parceria da Icatu Capitalização, a campanha gerava todos os meses, automaticamente, números da sorte para que o associado pudesse concorrer aos prêmios. Todos os sorteios foram realizados pela Loteria Federal.

A promoção Sorte Cooperada Sicredi contemplou ainda um morador de Formigueiro, Geraldo Webber, com R$ 25 mil. O gerente da unidade formigueirense, Luiz Augusto Rezende, fez a entrega do prêmio. Já o município de Vila Nova do Sul teve como contemplado o associado Osvaldo Pinto Obaldia, com R$ 50 mil. A gerente Gabriela Pinto da Silva participou do ato de entrega de premiação.

No encerramento da campanha, o presidente da Sicredi Região Centro, Roberto Zorzan, agradeceu a todos os associados pela participação, imprensa regional pela parceria que vem mantendo com o Sicredi e reforçou a missão da Cooperativa, de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os seus associados. “Num ano de dificuldades econômicas no País, conseguimos crescer e tudo isso se deve à confiabilidade do nosso associado em nossos serviços”, disse o presidente.