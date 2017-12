Sindicato Rural de São Sepé manifesta nota de pesar

O Sindicato Rural de São Sepé vem informar lamentavelmente o falecimento do presidente da Farsul, Carlos Sperotto, e com profundo pesar, comunica também o falecimento do assessor da Farsul Amilcar Moreira, Miquica, ocorrido hoje em Porto Alegre.

Ex- presidente do Sindicato Rural de Encruzilhada e presença constante aqui no Sindicato de São Sepé, Miquica possuía grande número de amigos em nossa cidade, e constantes serviços prestados a nossa instituição. O presidente do Sindicato Rural de São Sepé José Aurélio Silveira lamenta a perda e ressalta a amizade e o companheirismo em prol da classe, que norteou a vida do Miquica.

Os atos fúnebres ocorrerão a partir das 14h e o sepultamento será às 21h no Crematório Metropolitano, o presidente do Sindicato estará acompanhando os velórios esta tarde.