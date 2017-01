Sindicato Rural divulga agenda de cursos profissionalizantes

Com o objetivo de qualificar a mão de obra do campo, a direção do Sindicato Rural divulgou a agenda dos próximos cursos que serão desenvolvidos no mês de fevereiro. A ideia do presidente, José Aurélio Silveira, é ampliar os cursos nesse ano em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar.

Para dar inicio aos cursos, o Sindicato Rural oferece a qualificação em “Elaboração de Vinhos”, que será realizado entre os dias 1º e 03 de fevereiro, no Parque do Sindicato Rural. Durante as aulas serão apresentada histórico da produção de uvas e elaboração de vinhos, espécies de videiras e cultivares, além dos cuidados com videira e a uva entre outros. O curso será ministrado pelo instrutor Vinicio Roberto Fonseca.

Já entre os dias 08 e 10, o curso será de “Produção de Hortaliças – Básico”, na localidade do Passo dos Brum. As aulas serão ministradas pelo instrutor Jardelino Vieira de Souza e dentro do conteúdo o professor falará sobre o mercado de olerícolas, relação entre planta e meio ambiente, além da infra-estrutura de produção e tipos de sementeiras e manejo do viveiro de produção de mudas.

Entre os dias 13 e 16, a parceria entre o Sindicato Rural e o Senar oferecerá o curso de “Operador de Retroescavadeira”. As aulas serão ministradas pelo instrutor Jossias Luiz Santi na Empresa Imex Sul Ltda. Dentro do curso será oferecido normativas sobre segurança no trabalho, Código de Trânsito Brasileiro e elementos da retroescavadeira, além de sistemas de direção e hidráulico.

Além dos Cursos, o Sindicato Rural e Senar irão oferecer no próximo dia 03 de fevereiro, uma palestra sobre administração rural-autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Dentro do conteúdo será abordados temas como gestão empreendimento, custos de produção, organização, liderança e motivação no ambiente de trabalho. A palestra será realizada no turno da manhã, na propriedade rural de Arno Cleri Schroder e ministrada pelo instrutor Márcio Rodolfo Zimmermann.