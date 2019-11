Sindicato Rural emite nota de esclarecimento

Conforme informou a assessoria do sindicato, a entidade está em auditoria desde o dia 28 de outubro para a averiguação de possíveis irregularidades referente as cobranças do plano de saúde com a Unimed.

O presidente José Aurélio Silveira, disse que a sua posição é a mesma emitida pela diretoria do Sindicato, publicada na imprensa e que sem conhecer o resultado da sindicância não há o que fazer, pois só a partir dessa análise dos auditores é que a direção vai ver qual o caminho a ser seguido.

Há mais de 30 dias circulam boatos e rumores de que o Sindicato Rural de São Sepé, uma das mais importantes ligadas ao agronegócio do município, poderia estar envolvida em fraudes e escândalos financeiros. Baseados no fato em que um grupo de pessoas que se dizem lesadas, ingressou na Justiça e aguarda explicações sobre o caso.

Conforme o advogado, Claudio Adão Amaral de Souza, foi esclarecido que desde o dia em que descobriram cobranças, em tese, a maior, foi tentado verbalmente e via protocolo administrativo o acesso aos valores realmente devidos para a UNIMED e até a presente data nada foi apresentado. O advogado disse ainda, que os usuário da UNIMED requerem neste momento apenas uma prestação de contas daquilo que é pago mensalmente e do que efetivamente é repassado para a UNIMED, pois a suspeita é que eram cobrados valores superiores ao que realmente eram transferidos ao plano de saúde.

Nesta segunda-feira, 18, recebemos uma nota da diretoria do Sindicato Rural, que se posicionou oficialmente sobre o caso. Como segue.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Diretoria do Sindicato rural de São Sepé, vem a público informar aos seus associados e usuários do Plano Assistencial de Saúde Unimed – Santa Maria que estamos em auditoria externa desde 28 de Outubro para averiguação de possíveis irregularidades referentes a cobrança do convênio.

Outrossim, reforçam aos usuários do Plano que este encontra-se em vigor e, todos estão com a cobertura garantida.

Pedimos desculpas pelo transtorno e tão logo a auditoria apresente a conclusão dos trabalhos, todos usuários terão esclarecimentos sobre seus respectivos planos e alterações futuras.

São Sepé, 18 de Novembro de 2019.

José Aurélio Saldanha Silveira – Presidente

Giovane Corrêa Machado – Vice Presidente

Alécio Evangelho Costa – Tesoureiro

Fabrício da Cunha Santos – Secretário

Marcelo Sbicigo – Conselho Fiscal