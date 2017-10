Sinistro deixa família desabrigada em Formigueiro

A comunidade de Formigueiro está mobilizada na busca por ajuda para uma família que perdeu a residência onde vivia, bem como todos os seus pertences, em um incêndio. O sinistro aconteceu no sábado, por volta das 14 horas e segundo informações preliminares, um curto circuito na rede elétrica, foi apontado como possível causa. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não foi possível evitar a perda total do imóvel. Os moradores Adelmo Silva e Giana Pereira da Silva, não se encontravam em casa na hora da ocorrência, agora contam com a solidariedade , para que possam dar continuidade ao cotidiano. Algumas ações em torno do ocorrido estão sendo manifestadas, desde a arrecadação de roupas e utensílios até ajuda em dinheiro. Alguns estabelecimentos comerciais de Formigueiro, disponibilizaram postos de coleta. Estão sendo aguardadas as doações no Mercado Cotrisel, Tchê Farmácias, Mercado Carlos Bisognin, na casa do apostador da Avenida Sete de Setembro, 253 entre outros.