Sinuelo da Canção Nativa é neste final de semana

São Sepé volta a ser palco de um dos maiores festivas nativistas do RS neste final de semana. Os artistas sobem ao palco do Sinuelo da Canção Nativa – 16ª Aparte, neste sábado, 1º de setembro e no domingo, 2, no ginásio Nery Bueno Lopes, em São Sepé.

Além das concorrentes (são 18 apresentações no primeiro dia e 14 no segundo) artistas renomados marcam os dois dias de evento. No sábado, os shows são com Cristiano Fantinel e Robledo Martins. No domingo, Marcello Caminha e Cristiano Quevedo completam o segundo e último dia de festival.

O Sinuelo inicia a partir das 19h no sábado e, no domingo, às 18h. O acesso é realizado mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. No total, mais de 500 composições chegaram a ser inscritas em ambas as categorias compostas das fases Regional e Estadual.

A produção e realização é da Jesproart, com financiamento do Governo do RS (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Laze – Pró-cultura RS LIC) e o patrocínio é da Creral, Souza Cruz e Arrozeira Sepeense.

Programação:

1º de setembro – Sábado

19h: Show de Danças-encenação Tributo ao Sinuelo.

19h45min: Show de abertura com Cristiano Fantinel e Grupo.

20h30min: Músicas concorrentes.

23h: Show de intervalo com Robledo Martins e Grupo.

23h59: Divulgação das músicas classificadas para a final do Festival.

2 de setembro – Domingo

18h: Abertura 2ª noite do Sinuelo da Canção Nativa – 16ª Aparte.

18h45min: Show com Marcello Caminha.

20h: Apresentação das finalistas das fases Regional e Estadual.

22h: Show de intervalo com Cristiano Quevedo e Grupo.

23h15min: Premiação do Festival Sinuelo da Canção Nativa – 16º Aparte.

23h59min: Encerramento do Festival.