Sistema de tratamento de água é apresentado a grupo de Lavras

Uma comitiva de Lavras do Sul esteve recentemente em São Sepé para conhecer a Solução Simplificada de Tratamento de Água (Salta-z), empregada no Distrito de Jazidas. O grupo composto pelo prefeito Savio Prestes, a veterinária da Vigilância Sanitária Wanda Martins e a fiscal ambiental Fernanda Teixeira foram até o CTG Quero-Quero, onde o sistema está instalado.

A visita teve caráter técnico, já que o município localizado na região da campanha foi contemplado pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa) com um kit similar, que representará melhorias importantes na qualidade do abastecimento fornecido às comunidades rurais. A Salta-z é um sistema de fácil aplicação e instalação que utiliza processo convencional para tratar a água por meio de uma estrutura física que faz uso de filtro e dosadores de características artesanais. Sua eficácia é comprovada através de resultados compatíveis com as exigências do Ministério da Saúde.