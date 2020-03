Sobe para três número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil

Subiu para três o número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil. A rede de planos de saúde Prevent Senior informou, na tarde desta quarta-feira (18), que mais dois pacientes que estavam internados em um de seus hospitais na capital paulista morreram por complicações decorrentes da infecção pelo vírus que causa a doença Covid-19.

Assim como o caso de ontem, as duas pessoas estavam internadas no Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Paraíso. Uma tinha 65 anos e a outra 80 anos e deram entrada na unidade no domingo (15). Nenhuma delas possuía doenças pré-existentes. O paciente que morreu na terça-feira (17) era um homem de 62 anos, com diabetes e hipertensão.

No Sancta Maggiore, hospital reservado exclusivamente para casos da doença, 55 pessoas estão internadas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus – 26 deles estão em UTI, incluindo 12 casos já confirmados de Covid-19.

O estado de São Paulo tem 164 pacientes confirmados com a doença, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde de ontem. Mais de 5.000 casos suspeitos aguardam resultados de exames.