Sucata em via pública atrapalha Corsan e irrita moradores

A Companhia de Saneamento Básico (Corsan) teve que arrastar quatro carros velhos para consertar os canos da rede de 100 mil litros de água que estourou na Avenida Dr. José Calil, na manhã de sábado (15). A rede abastece cerca de 800 pessoas que moram no bairro Lôndero e na área industrial do município.

“Sucata na rua é uma vergonha nacional”, reclama o agente de serviços operacionais da Corsan, Adalto Larri Rodrigues, um dos responsáveis pela retirada dos veículos e pelo conserto dos canos, cujo levantamento técnico apontou como causa entrada de ar na rede ou mudança de temperatura. “O poder público é que tem que agir, ferro velho em via pública é responsabilidade dele”, completa Rodrigues.

Vizinhança

Os carros estacionados em uma das laterais da avenida (sem acostamento) são de clientes da Sucata do Felipe, localizada em frente ao ocorrido, cujo amontoado de ferros velhos jogados na calçada causa transtorno aos vizinhos. “Tentamos resolver o problema junto à prefeitura, mas ela argumenta que também não tem local adequado para depositar esse tipo de lixo, ficamos sem solução”, diz Maria Aparecida Dellinghausen Motta, proprietária da chácara em frente ao ferro velho.

A coleta, separação e destinação de resíduos de oficinas mecânicas e de eletrodomésticos descartados pela população nas ruas ou em terrenos baldios é um problema antigo e recorrente em São Sepé. “O sucateiro é a melhor coisa do mundo”, defende-se Felipe Fraga Ribeiro, arrendatário da sucata, que por falta de espaço no pátio transpõe o muro e invade a via pública. “Tenho duas pessoas catando geladeiras e fogões velhos jogados nas calçadas da cidade, deviam me agradecer”, acrescenta o sucateiro. Felipe diz que nos próximos dias vai levar para a empresa Gerdau em Porto Alegre cerca de 10 mil kg de ferro velho. Ele promete liberar a calçada até a próxima terça-feira.