Supermercado Cotrisel de Vila Nova do Sul é assaltado novamente

Na madrugada de hoje, 02, por volta das 4 horas, o supermercado Cotrisel de Vila Nova do Sul, foi alvo de um assalto. Conforme a Brigada Militar de Vila Nova do Sul, o vigilante do supermercado desconfiou de um automóvel estacionado em frente ao estabelecimento e acionou a polícia. Quando a viatura foi atender a ocorrência foi recebida a tiros e os bandidos fugiram em um carro cinza em direção a Porto Alegre. Foi levado pelos assaltantes um cofre que continha, segundo informações, moedas e notas de valores menores. O fato será investigado pelas câmeras de vigilância do estabelecimento para tentar descobrir quem são os assaltantes.

Em novembro do ano passado, há menos de dois meses o mesmo local havia sido assaltado.