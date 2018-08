Supermercado Cotrisel entrega carro 0km a ganhadora da promoção

Para finalizar a promoção “Economia na mão + vida para a terra” o Supermercado Cotrisel realizou nesta sexta-feira (24), a entrega do veículo 0 km que contemplou um dos cliente do supermercado. A grande sortuda foi Cristiana Flores, moradora de Restinga Sêca, na localidade de Jacuí, que costuma comprar no Supermercado Cotrisel. A cartela sorteada pela loteria federal do dia 28 de julho foi a 77415 que contemplou com o Renault Kwid Zero km.

O gerente de varejo do Supermercado Cotrisel de São Sepé Mauro Figueira juntamente com o gerente de Restinga Sêca, Antônio Clovis Gonçalves, fizeram a entrega do veículo à ganhadora no Supermercado da Cotrisel de Restinga Sêca.

Todo e qualquer cliente que comprasse a cada R$ 50,00 (cinquenta Reais) em mercadorias já concorria ao prêmio ao efetuar suas compras nos pontos de venda Supermercados Cotrisel e adquirindo um produto de uma das marcas participantes (Erva Mate Rei Verde, Girando Sol, Farinha Maria Inês e Isabela Massas e Biscoitos) e optando por NÃO utilizar sacolas descartáveis para embalar as compras.

A promoção foi válida para os supermercados Cotrisel de São Sepé, Formigueiro, Vila Nova do Sul e Restinga Sêca.