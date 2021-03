Supermercado Cotrisel inaugura sua loja online

A partir de quinta-feira, 25 de março, os clientes podem contar com a comodidade e segurança da Loja Online do Supermercado Cotrisel de São Sepé.

Um processo que já era estudado a algum tempo, ganhou ainda mais força no segundo semestre de 2020, quando o e-commerce se tornou uma das principais ferramentas para enfrentar com segurança a pandemia de Covid-19.

O Supermercado Cotrisel, que já contava com atendimento online via WhatsApp, oferece agora mais uma ferramenta, onde os clientes poderão navegar, escolher seus produtos e receber no conforto da sua casa.

As compras são realizadas a partir de um cadastro, feito diretamente na plataforma. No site é possível acessar departamentos do supermercado, escolher os produtos desejados, adicionar ao carrinho de compras e pagar na hora do recebimento, com dinheiro, cartões ou através do PIX. Ainda conta com a possibilidade de retirar suas compras diretamente na loja.

Os clientes que fazem uso do Cartão Cotrisel, devem baixar o App WayCard, disponível para Android e IOS, assim poderão realizar as compras online e receber em casa utilizando esse meio de pagamento.

O site fica disponível 24h, as entregas ocorrem de segunda a sábado, das 8h30min às 18h. As datas para entrega no interior do município serão disponibilizadas no site também, para que os clientes possam programar suas compras. É mais facilidade, praticidade e segurança para você e para a sua família!

Acesse o site e conheça nossa plataforma de compras: www.supercotrisel.com.br