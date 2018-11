Supermercado é assaltado no centro da cidade

No início da noite de hoje, 26, por volta das 18h55 o Supermercado Arrozão, na Rua Plácido Gonçalves, no centro da cidade, sofreu um assalto.

De acordo com dados fornecidos pela Polícia Civil, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta verde, sem placas, e enquanto um dos indivíduos entrava no supermercado o outro aguardava do lado de fora. O indivíduo que entrou no estabelecimento, usando capacete e portando um revólver, anunciou o assalto, levando dinheiro dos caixas e de um cliente que se encontrava em um dos caixas.

Os indivíduos fugiram em direção a Avenida 15 de Novembro.

A Brigada Militar e a Polícia Civil estão fazendo buscas na tentativa de localizar os assaltantes.