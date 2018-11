Suspeito de assassinato em Santa Maria se entrega em São Sepé

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante em São Sepé após confessar o assassinato de Domingo Francisco da Silva de 55 anos, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira,06, no bairro Camobi em Santa Maria.

Um familiar ligou para a Brigada Militar e disse que ele queria se entregar. Os policiais o abordaram na Av XV de Nvembro e o encaminharam ao Hospital Santo Antônio, para o Boletim de Atendimento e após o levaram até a Delegacia de Polícia.

De acordo com a delegada Carla Dolores Castro, titular da delegacia de São Sepé, o jovem chegou na delegacia por volta das 7h, logo que as portas do local abriram, e confessou que teria assassinado Domingo durante uma briga. Segundo a delegada, ele estava visivelmente sob efeitos de drogas.

Em depoimento, o jovem, de iniciais F. da S. M., contou que ele e a vítima eram vizinhos e estavam bebendo juntos quando se desentenderam em uma chácara no Bairro Camobi. Depois de acertar o vizinho com golpes de faca, o jovem fugiu do local e foi em direção a delegacia. Ele disse que, inicialmente, iria se apresentar na delegacia de Agudo, mas acabou vindo para São Sepé onde tem parentes.

Após ouvir o jovem, a delegacia entrou em contato com a Brigada Militar de Santa Maria, que foi até o local do crime e encontrou o homem já sem vida.

O jovem deverá ser encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé. O corpo de Silva foi encaminhado para necropsia.