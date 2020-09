Suspeito de homicídio em Vila Nova do Sul se entrega à polícia

Suspeito de praticar o homicídio e as tentativas de homicídio em Vila Nova do Sul na quinta-feira, 10, se entrega à polícia.

De acordo com a Brigada Militar, o advogado do suspeito entrou em contato e marcaram um local para sua rendição. No local marcado o suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, por volta das 15 horas, e após, foi levado ao Presídio Estadual de São Sepé.