Suspeito de homicídio no Bairro Pontes é preso no Bairro Lili

Segundo suspeito de participar do homicídio de Patrick Alves de Oliveira “Pulguinha”, na noite de domingo, 12, foi detido esta manhã, 22, por volta das 9h30 no Bairro Lili.

De acordo com a Polícia Civil, em cumprimento de um mandado de Prisão Preventiva, detiveram o suspeito G. E. A., 35 anos, em uma Boate no Bairro Lili. Guilherme já tem passagem pela polícia, pois responde por um homicídio consumado.

O suspeito com iniciais J. C. M. J., já havia sido preso, na sexta-feira, 18, no Bairro Lili, por também ter participado deste crime.

As investigações apontam que um acerto de contas tenha sido o motivo para os suspeitos cometerem o crime

Esta foi a 60ª prisão feita pela Delegacia de Polícia de São Sepé, tornando-se uma das mais efetivas da região.