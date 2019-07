Suspeito é afastado do lar por ordem judicial

No início da noite de terça-feira, 09, por volta das 20 horas, a Brigada Militar junto com um Oficial de Justiça, em cumprimento a determinação judicial de afastamento do lar, foram até a residência de E. dos S. M., na Avenida 09 de Outubro, 383, em Formigueiro, identificando e abordando o acusado E. D. M. que tinha em seu poder um revólver Taurus calibre 38, 6 tiros,cano 3 polegadas , número 1939550, com uma munição intacta. O acusado foi conduzido a Delegacia de Formigueiro para registro, sendo negativa para o flagrante.