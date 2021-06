Suspeito nega golpe e diz que não tem como pagar a dívida de R$ 30 milhões com pecuaristas

Becker Filho alega que também caiu em golpe e não tem dinheiro nem gado para quitar dívida com produtores

Marco Gilberto Müller Becker Filho negou, nesta terça-feira, que tenha dado um golpe contra pecuaristas gaúchos. Ele confessou que não tem dinheiro para pagar as suas dívidas nem gado para devolver. Em seu primeiro depoimento à polícia, durante a tarde, o atravessador deu sua versão sobre o caso e disse ser inocente.

Becker Filho é suspeito de aplicar um golpe milionário de compra e venda de gado contra cerca de 80 produtores rurais de mais de 10 cidades do Estado. O atravessador está detido no Presídio Estadual de Caçapava do Sul desde 22 de junho.

O suspeito foi ouvido pelo delegado Antonio Firmino de Freitas Neto por cerca de duas horas e foi acompanhado por sua advogada, Ana Elisa Telesca Mota. O atravessador disse que também foi enganado por corretores de gado que negociavam os animais que ele adquiria.

Conforme o delegado, Becker Filho comprava animais como sendo novos e pagava mais caro, mas, ao tentar revendê-los, descobria que já eram velhos e valiam menos. Além disso, alguns animais teriam peso menor do que o negociado, o que os desvalorizava.

Há cerca de um ano, os negócios começaram a dar prejuízo e ele acabou falindo. O atravessador disse não soube administrar a sua empresa, e participaria pouco da compra e venda do gado.

– Havia um descontrole muito grande de notas. Por isso, ele entendeu que faliu – conta o delegado.

Becker Filho citou nomes de corretores que o teriam enganado. Firmino diz que irá ouvir essas pessoas para checar a versão do atravessador.

Dias antes de ser preso, o suspeito teria tentado obter empréstimos bancários para pagar as dívidas com os pecuaristas, mas não teria tido tempo de concretizá-los.

ESPOSA NÃO SE ENVOLVIA NOS NEGÓCIOS

Às 11h desta terça, a mulher de Becker Filho esteve na Delegacia de Polícia de Formigueiro para prestar depoimento. Por cerca de 40 minutos, respondeu a todos os questionamentos do delegado Firmino, conforme a advogada Ana Elisa, que a acompanhou.

O teor da conversa não foi divulgado, mas o delegado Firmino revela que a esposa do atravessador de gado disse que não participava da contabilidade dos negócios do marido.

