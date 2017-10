Suspeito por roubo é preso no bairro Lôndero

Por volta das 10 horas da manhã de hoje, 19, Bruno Rodrigues dos Santos, 20 anos foi preso no Bairro Lôndero em São Sepé. Bruno reagiu à prisão e estava armado com um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos. O preso é autor de vários roubos e teria trocado tiros com a Brigada Militar em Caçapava do Sul no dia 01/10/17, após cometer roubo a residência. Suspeito, também, de homicídio tentado em São Sepé.

A prisão ocorreu em cumprimento a um Mandado de Prisão e Bruno também responderá por ameaça e desacato.

Fotos: Roberto John