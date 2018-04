Suspeitos de latrocínio são presos em São Sepé

Dois suspeitos são presos na manhã de hoje, 18, no bairro Lôndero em São Sepé, por volta das 6h30. De acordo com relatos policiais, os homens são suspeitos pela morte de Cristiano Lima de Freitas ocorrido em janeiro na cidade de Caçapava do Sul.

Os mandados de prisão foram cumpridos contra “Gabrielzinho” e “Pé de Pato” que foram capturados na casa de outro suspeito, já preso, “Repolhinho”. Os três são acusados pelo latrocínio contra Cristiano.

Foi encontrado com os suspeitos uma capa de colete da BM e armas.

Participaram da operação policiais de São Sepé, Caçapava do Sul e Santa Maria.