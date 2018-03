Suspeitos de tentativa de homicídio são presos em Formigueiro

Dois homens armados invadiram uma propriedade em Formigueiro, localizada na Estância do Meio e feriram com arma de fogo, Aristides Moreira Gonçalves, 50 anos. O fato ocorreu domingo, 4 de março, às 13h.

Conforme informações da Policia Civil, os agressores e a vítima já tinham tido desentendimentos. Quando os policiais chegaram ao local encontraram Aristides caído em uma sarjeta na frente da casa.

Depois de ser agredido dentro de casa, a vítima pulou uma janela para fugir, quando teria sido atingido por 2 disparos de arma de fogo pelas costas. Ferida a vítima não conseguiu mais se locomover.

Quem prestou atendimento a vítima foi a equipe de plantão do Hospital Pedro Calil, o homem com dificuldades de locomoção não estaria movimentando as pernas, o que leva a suspeitar que um dos projeteis tenha atingido a coluna da vítima. Aristides foi encaminhaado ao Hospital Universitário de Santa Maria, onde continua internado.

Os suspeitos, Pedro Filipino Souza, 26 anos, Marcelo Felix Filipino, 41 anos de idade, que estavam foragidos, foram paresentados na Delegacia de Polícia de Formigueiro, quinta-feira, as 10h45, pelo advogado Tonetto de Santa Maria. Os dois homens foram encaminhados ao presídio de São Sepé.