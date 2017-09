Suspeitos são detidos dentro de ônibus em São Sepé

Na manhã de hoje, a Brigada Militar efetuou a prisão se dois indivíduos suspeitos de terem cometido um assalto na cidade de Rosário do Sul. Após o recebimento de uma ligação solicitando apoio para detenção dos criminosos que, de acordo com informações, estariam viajando de de ônibus em direção a Santa Maria.

A Brigada Militar de São Sepé interceptou o ônibus que fazia a linha Livramento/Santa Maria na avenida Getúlio Vargas próximo ao acesso para a BR-392. Todos os passageiros foram ,revistados, foi encontrado um revólver calibre 38 municiado embaixo de um dos bancos. Durante a revista a BM recebeu via celular as fotos dos suspeitos que estariam no ônibus. Os mesmos foram reconhecidos e detidos. Com eles foram encontrados R$ 442,80, o celular da vítima, 6 projéteis e a chave de um automóvel que, de acordo com os policiais, pertence a um veículo GM Cruze, prata, de placas clonadas FMF 5746, de São José/SC, adquirido em Restinga Sêca por R$ 1.000,00, que foi utilizado no crime e encontra-se apreendido em Rosário do Sul.

O assalto à residência foi efetuado por três indivíduos, por volta das 5 horas da manhã. Além dos dois detidos em São Sepé, um outro foi preso com o automóvel. Os detidos no coletivo foram identificados como Bruno Tailan dos Santos Rocha e Jonas Escobar da Silva, sendo Jonas foragido do presídio de Santa Maria.

Ainda de acordo com dados levantados pelo Jornal A Fonte, os indivíduos assaltaram a residência , roubaram R$ 600,00 e agrediram a proprietária, que é dona de uma joalheria no centro de Rosário do Sul, com um pé de cabra e roubaram seu celular para evitar que ela avisasse a polícia . A Brigada Militar chegando ao local fez com que os indivíduos fugissem pelo telhado.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde confessaram o crime em frente a policiais e testemunhas.