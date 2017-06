Suspeitos são presos em operação conjunta da PC e BM

Uma operação policial denominada “Operação São Sepé Segura” iniciada hoje, 29, por volta das 6h30min culminou na prisão de dois suspeitos de terem roubado o posto Shell e um taxista na semana passada. Um dos suspeitos é Charliston Santos Stromm da Silva e, o outro, Cristian Moreira Lima.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão referentes a ocorrências de roubo.

Os suspeitos foram identificados na ocorrência de cinco roubos e autoria de duas tentativas de homicídio (uma na sexta-feira, dia 23/06 e outra na quarta-feira, dia 28/06) ambas contra policiais.

As prisões ocorreram no bairro Cristo Rei, onde ontem os policiais travaram um intenso tiroteio com os marginais.

O efetivo de hoje contou com mais de 50 policiais,da Brigada Militar e da Polícia Civil de São Sepé, Santa Maria e Caçapava além do POE (Pelotão de Operações Especiais) de Santa Maria. Também foi utilizado 20 viaturas (entre carros e motos).

A operação ainda continua em desenvolvimento sendo aguardado a prisão de mais um suspeito.

(Fotos: Roberto John)