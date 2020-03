Suspenso cronograma de vacinação contra a gripe em Formigueiro

A Secretaria de Saúde de Formigueiro informa que o cronograma de vacinação contra a gripe foi suspenso temporariamente. O município recebeu mais de 400 doses da vacina e todas foram administradas na manhã desta segunda-feira, 23.

A campanha ocorreu nos três postos de saúde do município, Centro, Fundo do Formigueiro e Cerro do Loro. Também houve vacinação no Galpão Crioulo, na Praça Central, e nas comunidades da Timbaúva e Passo do Maia.

Segundo a secretaria, a previsão é de receber mais doses da vacina no decorrer da semana, retornando o cronograma de vacinação.

Nesta primeira etapa de vacinação, os públicos prioritários são os idosos e os trabalhadores da saúde. A segunda etapa inicia no dia 16 de abril, e prioriza doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança.

Por fim, inicia no dia 9 de maio, a última fase da campanha, que dará prioridade a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Fonte: terrafofaonline