Taxista é assaltado durante corrida

Na tarde de hoje, terça-feira, 27, o taxista Celso Grutsmacker (Táxi do Celso) foi assaltado por volta das 15 horas.

de acordo com informações, o taxista recebeu uma ligação para fazer uma corrida do Bairro Santos até o Bairro Cristo Rei. Chegando na Avenida 15 de Novembro o passageiro anunciou o assalto, ameaçando o motorista com uma faca., atingindo Celso com dois golpes de raspão.

O assaltante, identificado como Gustavo Godinho de Rosso, fugiu levando um telefone celular, carteira com documentos, cartões e dinheiro.

Celso foi até o hospital Santo Antônio onde recebeu atendimento médico.

O suspeito saiu da prisão há poucos dias.

A Brigada Militar e a Polícia civil estão investigando o caso.