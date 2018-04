Técnicos fazem análise preliminar de ponte no São Rafael

Técnicos do Setor de Engenharia da Prefeitura de São Sepé fizeram uma vistoria preliminar na ponte do São Rafael, que acabou cedendo após a passagem de um caminhão na tarde da última quarta-feira, 25. A análise busca apurar qual o motivo que levou a estrutura a envergar.

O caminhão ficou ladeado sobre a estrutura, derrubando a carga de soja no rio. Segundo moradores locais, grande parte do volume do grão teria sido saqueada durante a madrugada. O condutor do caminhão não estava no local do acidente e ainda não foi oficialmente identificado. No caminhão, a informação mostra que o peso total do veículo chega a 41 toneladas (14 de tara e 27 de carga). Conforme testemunhas, o veículo estava totalmente carregado.

Em uma das cabeceiras da ponte, há placa de sinalização indicando peso máximo para a travessia, que é de 30 toneladas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.

A prefeitura ainda destacou que a ponte recebeu reformas em 2015 e vinha sendo monitorada pela Secretaria de Obras. O trecho serve como estrada alternativa para a comunidade do São Rafael, encurtando em cerca de 5 km o acesso até a rodovia, porém, não limita o tráfego da comunidade até a cidade.

Fotos: Divulgação.