Temporal causa prejuízo em São Sepé e região

Durante a madrugada de terça-feira, 08, um temporal atingiu São Sepé e região e, como não poderia ser diferente, houve vários estragos na cidade, árvores foram arrancadas e postes de energia caídos, entre os principais estão dois postes que tombaram, um totalmente e outro parcialmente, ficando pendurado na fiação elétrica.

Os postes instalados na rua Ataídes Pontes, bairro Pontes já estão recebendo a manutenção necessária. Uma equipe da RGE está no local, e informou que não existe previsão para o retorno da energia naquele ponto do Bairro, pois precisam de dois caminhões para efetuarem o conserto e no momento só possuem um, pois os outros estão deslocados para outros municípios onde também ocorreram danos devido ao temporal.

Na BR-392, algumas árvores caídas ao longo da estrada, interromperam temporariamente o tráfego, situação também já está normalizada.

Fotos: Roberto John