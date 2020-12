Temporal provoca falta de luz e deixa casas destelhadas em São Sepé

O temporal que atingiu o município na noite desta quarta-feira (02) provocou falta de luz, deixou casas destelhadas. Os fortes ventos duraram em torno de 20 minutos e causaram vários estragos. No interior do município, as localidades do Cerrito do Ouro, Mata grande, Juliana, Passo dos Freire e Barrondão ficaram sem energia elétrica. Além da falta de luz o temporal que atingiu São Sepé provocou um apagão na telefonia celular.

A situação afetou a operadora da Vivo, conforme relatos de usuários que seguem sem sinal nesta manhã de quinta-feira.

Se tiver problemas em postes, falta de luz ou fiação caída na rua você deve comunicar pelo whats da RGE (51) 35396791.

Corpo de Bombeiros de São Sepé atendeu mais de dez ocorrências de destelhamentos e corte de árvores além de orientação a moradores e fornecimento de lonas com apoio da Defesa Civil.