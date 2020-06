Tentativa de arremesso ao presídio é frustrada pela polícia

Na tarde de terça-feira, 23, a Brigada Militar em operação conjunta com agentes da Polícia Civil de São Sepé realizaram a intervenção de uma tentativa de arremesso de materiais para o interior do presídio.

Segundo a polícia, após receberem informações que indivíduos iriam efetuar arremesso de drogas e celulares no Presídio Estadual de São Sepé, policiais se deslocaram até o local e abordaram, em atitude suspeita, nas proximidades do presídio, na Rua Pedro Krum, bairro Tatsch, por volta das 14h25min, W. C. S. e G. F. N. A equipe localizou em revista pessoal um celular, um carregador de celular e cerca de 200 gramas de maconha.