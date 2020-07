Tentativa de arremesso ao presídio é interceptada pela polícia

Durante o patrulhamento de rotina ao redor do Presídio Estadual São Sepé, durante o horário de sol dos apenados, a guarnição da Brigada Militar suspeitou da atitudes de três jovens que se aproximavam do muro da casa prisional. Por volta das 14h40, de quinta-feira, 16, na Rua Pedro Krum ao ver os policiais, um dos jovens tentou arremessar um invólucro para o interior do pátio, porém foi impedido por um dos policiais. Os outros tentaram fugir mas foram alcançados em seguida. Foi encontrado um celular no invólucro, marca Samsung com carregador. Diante dos fatos todos foram encaminhados ao hospital para exame e posterior a delegacia para registro. Um dos jovens era menor de idade.