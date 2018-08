Tentativa do golpe do Bilhete Premiado é frustada

Na tarde de terça-feira, 28, na rua Plácido Gonçalves no centro da cidade, uma senhora foi abordada por uma mulher e um jovem que disseram que precisavam de testemunhas para receberem um prêmio da loteria no valor de R$ 150 milhões. A dupla convenceu a senhora a entrar em um Vectra com placas de São Vendelino/RS, com a promessa de que dariam a cada testemunha o valor de R$ 100 mil. Na tentativa de golpe, foram em direção a lotérica. Ao chegarem no local, a senhora entrou em uma loja, pertencente a sua filha para buscar um documento. A filha desconfiou da história e alertou a mãe de que se tratava de um golpe. Foi feito registro na delegacia e após averiguação das câmaras de vigilância particulares e do município foi possível reconhecer o veículo e os ocupantes.

Na tarde de hoje, quarta-feira, 29, o carro foi localizado novamente nas proximidades do centro da cidade, sendo abordado e os ocupantes encaminhados a Delegacia de Polícia. A mulher, de Passo Fundo, possui passagem pela polícia por estelionato, e o jovem, de Caxias do Sul, por furto e receptação. Ambos após depoimento, onde negaram as acusações, foram liberados, pois não havia mais o flagrante.