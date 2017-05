Tentativa frustrada de arrombamento no bairro Santos

No início da tarde de hoje, 26, por volta das 14 horas, uma residência no bairro Santos sofreu uma tentativa de arrombamento.

Um homem de identidade não sabida tentou arrombar uma residência, forçando suas portas. Ao forçá-las acabou disparando o alarme e a empresa de monitoramento e segurança TSC, responsável pelo alarme, mandou imediatamente uma equipe até o local, fazendo com que o suspeito empreendesse fuga sem conseguir seu intento. Nada foi levado da residência, causando somente danos materiais nas portas.