Terça-feira é dia de “Palhaformance” no Projeto Circuito Cultural Virtual

Nesta terça-feira, dia 18 de agosto é dia de muita diversão com o espetáculo “Palhaformance” que faz parte das atividades do Projeto Circuito Cultural Virtual.

A transmissão ocorre às 20 horas pelo Facebook e Instagram (CMP Produções Culturais). O espetáculo conta com a participação de animadíssimos palhaços que irão interagir com o público virtual do outro lado da telinha.

Mas, apesar de ser dedicado ao público infantil, vai ter muito adulto se divertindo com a peça!

O Projeto é uma produção da CMP Produções Culturais, com o financiamento do Pró-Cultura RS LIC e patrocínio da Arrozeira Sepeense.

Então, não esquece, marque na sua agenda e fique ligadinho na página da CMP Produções Culturais.