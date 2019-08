Teve início a programação da Semana da Pátria em São Sepé

As comemorações alusivas à semana da pátria começaram com a solenidade de chegada do Fogo Simbólico da Pátria. O ato foi realizado na rua Plácido Gonçalves, em frente ao prédio da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. A centelha foi conduzida pela Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul e entregue ao prefeito municipal Léo Girardello. O evento, contou com a apresentação da Banda da Escola Gabriel Brenner em parceria com a Escola Clemenciano Barnasque e com apresentações do Pelotão Mirim da Brigada Militar. Participaram da solenidade, autoridades convidados especiais e homenageados .

Em 2019 são homenageados:

Nacional: Bandeira do Brasil;

Regional: Parque Histórico Mal. Manoel Luis Osório;

Municipal: Neymar Kurtz da Silva e 90 anos da E.E.E.F. Mário Deluy.

Confira a programação que seguirá até dia 7 de setembro:

Dia 02 de setembro – Segunda-feira

Abertura da Semana da Pátria – alunos da Escola Municipal José Gabriel Brenner, Pelotão Mirim da Brigada Militar e Professores de Educação Física.

Doação às Escolas Municipais de Educação Infantil e Anos Iniciais do EF do livro “Tarraveta”, de Daniel Cassol – escritor natural de São Sepé.

Local: Fundação Cultural às 9h.

De 02 a 06 de setembro

Horas cívicas nas escolas.

Dia 03 de setembro – Terça-feira

Missa em Homenagem à Semana da Pátria.

Local: Igreja Nossa Senhora das Mercês as 19 H.

Dia 05 de setembro – Quinta-feira

Escolha e divulgação do resultado final do Concurso de Desenho para o Documento Orientador Curricular Municipal.

Dia 06 de setembro – Sexta-feira

Formação pedagógica para a Equipe SMEC.

Local: SMEC às 8h30min.

Dia 07 de setembro – Sábado

Momento Cívico Municipal.

Local: Fundação Cultural às 8h30min.