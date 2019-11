Teve início a programação do Sinuelo da Canção Nativa

Na tarde de quinta feira, dia 28 de novembro, iniciou a programação do 17° Aparte do Sinuelo da Canção Nativa, com palestra-show com o renomado artista Juliano Javoski para alunos de escolas, tendo como tema tema “A música nativista e sua trajetória”.

Além de Juliano Javoski, o festival contará com shows de renomados artistas em festivais como Wilson Paim, no dia 30 de novembro, e no domingo sobem ao palco, abrindo a última noite, Raul Quiroga e Grupo; e tendo ainda o show de intervalo com Jorge Guedes e Família.

O festival acontecerá no Ginásio Municipal de Esporte Nery Bueno Lopes, no acesso ao festival será solicitado um quilo de alimento não perecível para ser destinado à Secretaria de Assistência Social de São Sepé. Para melhor destinar tais doações às famílias menos favorecidas economicamente, observa-se que as arrecadações serão gerenciadas e distribuídas pelos integrantes da instituição.

O evento é promovido pela empresa Jesproart – Produções Artísticas e Administração Municipal de São Sepé. A equipe organizadora do 17º Aparte é coordenada por Everaldo Oliveira, Romulado Vieira e Anderson Vargas.