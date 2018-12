Tiros em via pública resulta em prisão

Às 2h34min da manhã deste domingo, 02, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo estaria disparando tiros em via pública no bairro Cristo Rei. Imediatamente foi repassado a guarnição que estava em patrulhamento na cidade que se deslocou até a rua Zelinda Costa Padilha, . Chegando ao local abordaram o indivíduo Cláudio Dilomar da Silva Amaral, conhecido como “Macaco”, sendo encontrado em seu poder uma espingarda calibre 32 com uma munição deflagrada, foi dado voz de prisão para “Macaco” e conduzido ao Hospital Santo Antônio para o boletim de atendimento e posteriormente à Delegacia de Polícia. A guarnição que atendeu a ocorrência estava composta pelos militares Rogério Rocha e Daniel.