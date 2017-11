Tiros, feridos e armas apreendidas em acampamento cigano

Uma confusão em um acampamento cigano, no começo da noite deste domingo, por volta das 19 horas, assustou moradores do Bairro Santos. O acampamento localizado próximo à escola CIEP, foi montado cerca de 30 dias atrás, onde até o momento a convivência entre os acampados vinha ocorrendo de forma pacífica, contudo, hoje uma discussão entre dois integrantes do grupo gerou acaloramento dos ânimos. Duas pessoas foram baleadas. De acordo com moradores, vizinhos do acampamento, vários disparos foram ouvidos, e na sequência, dois carros teriam deixado o acampamento em alta velocidade sendo um uma Saveiro branca. A Brigada Militar, o SAMU e o Pelotão de Operações Especiais (POE) de Santa Maria atenderam a ocorrência.

Os feridos, Nunes Alves, baleado no pescoço e Katiana Alves, baleada na barriga, foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio e após foram levados ao Hospital em Santa Maria.

Durante a operação no acampamento, foi feita revista nas barracas, nos automóveis e nos arredores, sendo localizados 4 revólveres, uma pistola e uma arma de caça, além de vários projéteis. Dois suspeitos foram presos e levados à Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

O Sgt Denizar e Sds Fraga e Anderson, formavam a guarnição da Brigada Militar.

Fotos: Roberto John