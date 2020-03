Tiroteio deixa dois feridos em São Sepé

Na noite de sexta-feira, 27, por volta das 21 horas, a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tiroteio na “Beco dos Maidana”, próximo à rua Ataídes Pontes.

De acordo com informações, uma briga teria sido a origem do tiroteio. Dois homens ficaram feridos. Um dos feridos, iniciais R.S., foi encaminhado ao Hospital de Santa Maria em estado grave, pois foi atingido com dois disparos no tórax e um na perna direita. O outro ferido, com iniciais N.N.S., foi atingido no rosto e está internado no Hospital Santo Antônio em observação.

O Samu, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar atenderam a ocorrência.