Trabalhadoras rurais marcham contra Pec 287 no Dia da Mulher

Trabalhadoras rurais promovem caminhada contra Pec 287 no Dia da Mulher. O 28º Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais culminou com uma caminhada de 1.500 pessoas contra a PEC 287, no dia 8 de março. A marcha até a Praça Manoel Viana em São Francisco de Assis, foi promovida pela Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da Regional Santa Maria (Astrema – Região Central do RS). O tema do encontro foi relembrar a trajetória das conquistas dos direitos previdenciários desde a primeira aposentadoria rural, em que um agricultor homem recebia meio salário mínimo de aposentadoria e a mulher poderia receber a pensão caso o marido morresse. “Através de muita luta conquistamos o direito à aposentaria integral para o homem e para a mulher. Os trabalhadores rurais estão cada vez mais unidos contra a Pec 287, pois começam na lida desde a mais tenra idade”, diz Niura Moraes da Rosa, secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé.

Pesquisadores afirmam que a Constituição de 1988, ao legitimar o direito dos trabalhadores do campo à aposentadoria rural, observou as condições específicas da categoria. Essa diferença de tratamento exprime o reconhecimento de que a população do campo começa a trabalhar mais jovem e em ocupações presumivelmente desgastantes que se tornam cada vez mais penosas com o avançar da idade. Hoje, com idades mínimas de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, a população ocupada no meio rural – que começa a trabalhar aos 12, em média – pode ter sua trajetória estendida por 48 e 43 anos contínuos, respectivamente. Com a reforma de Michel Temer e o limite de idade subindo para 65 anos, o tempo de labor vai para 53 anos. Em nome do Sindicato, Niura agradece aos mais de 80 sepeenses que colaboraram com o evento em homenagem ao Dia da Mulher, e também a participação nas lutas sindicais.