Tradicional Festa do Colono acontece no domingo, 22

Em comemoração ao Dia do Colono será realizada a 13ª Festa do Colono em São Sepé no Clube Caça e Pesca neste domingo, 22 de julho. A programação conta com os jogos rurais, almoço e brincadeiras.

A solenidade de abertura está prevista para as 9 horas. Às 10h terão inicio os jogos de futebol e bocha. Ao meio-dia será servido almoço. À tarde sequência dos jogos com gincanas, brincadeiras e a escolha das soberanas e do casal mais bem caracterizado. A Promoção é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com parceria de todas as Associações de Produtores Rurais de São Sepé, Emater, Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria de Esportes e Lazer.

Em entrevista, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé, Gilvane Moreira, salientou que só poderão participar das competições, pessoas ligadas ao meio rural, que façam parte de uma das associações ou sócio e filhos de sócios do Sindicato.

No local será montada copa e o almoço, por adesão, ao custo de R$ 20,00 por pessoa, crianças até 5 anos não pagam e para crianças de 06 até 12 anos será cobrado o valor de R$ 10,00. “O Clube Caça e Pesca dispõe de toda a infraestrutura necessária para receber e acomodar os visitantes.” Finalizou o presidente.

Acompanhe o roteiro dos ônibus colocados à disposição das associações:

Ônibus de Jazidas:

7:00 – Saída da Capela São Vicente de Paula

7:30 – Capela das Dores seguindo pela estrada geral ao Caça e Pesca

Ônibus Coxilha Verde:

7:00 – Saída da Coxilha Verde

7:30 – Saída da Capela Mãe de Deus Tupanci, subindo Corredor das Ovelhas, Antena, Fazenda Osório

8:00 – Capela da Mata Grande indo ao Caça e Pesca