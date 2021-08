Tradicionalista morre em acidente na BR 392 em Caçapava do Sul

Foto: Funerária Barbosa.

Um acidente que ocorreu por volta das 7h50min desta segunda-feira, nove de agosto, no quilômetro 257 da BR-392, em Caçapava do Sul, causou a morte de Jair Bairros Vivian, de 46 anos. Jair era membro da 18ª Região Tradicionalista e do CTG Família Nativista, de Caçapava do Sul.

Ele dirigia um veículo Chevrolet Corsa que colidiu frontalmente com uma caminhoneta Hilux com placas de Pelotas, no sentido em direção à Pelotas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na caminhonete havia o motorista e um passageiro que não ficaram feridos. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas no local. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.