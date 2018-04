Trânsito faz uma vítima na BR-290 em Santa Margarida do Sul

Um grave acidente envolvendo uma GM Spin, com placas de Santa Margarida do Sul e um caminhão baú, com placas de Cachoeira do Sul, ocorrido por volta das 6h15 da manhã desta terça-feira, 24, na BR-290, Km 404, localidade de Corredor das Canas, em Santa Margarida do Sul deixou uma vítima fatal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Márcio dos Santos Melo, 43 anos, dirigia no sentido São Gabriel – Santa Margarida quando colidiu com o caminhão que transitava no sentido contrário. Com o choque Melo ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, já o motorista do caminhão, 32 anos, não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal verificou através dos vestígios que, possivelmente, o caminhão invadiu faixa oposta colidindo frontalmente contra o automóvel.

O motorista da GM Spin que trabalhava na prefeitura de Santa Margarida do Sul não resistiu ao impacto e morreu no local. O motorista do caminhão, sem lesão aparente, foi encaminhado para atendimento médico em estado de choque.

Fotos: divulgação.