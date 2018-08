Trânsito terá alteração nos próximos dias

O trânsito estará bloqueado em um dos trechos da Visconde do Rio Branco, na quadra em frente a Igreja Matriz, já a partir das 17h desta segunda-feira, permanecendo até o final da terça. A alteração ocorre em razão da realização de dois eventos.

Já nas primeiras horas da terça-feira, o sentido Centro/Bairro da Rua Plácido Chiquiti, em frente a Loja Obino, estará bloqueado. O fluxo de veículos ocorre somente no sentido contrário. A situação permanece também na quarta-feira, quando segue a Mega Ação promovida pela empresa.

Na terça-feira ainda acontece um evento de exposição de máquinas e implementos agrícolas do Banco do Brasil. O trânsito estará bloqueado em todo o trecho da Visconde do Rio Branco, na quadra em frente a Igreja Matriz, já a partir das 17h desta segunda-feira, permanecendo até o final da terça.

A Brigada Militar deve orientar o trânsito no local nas primeiras horas do dia. Ambos os pedidos para eventos passaram por análise do Conselho Municipal de Trânsito (COMTRAN) e da Administração Municipal.