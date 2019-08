Transporte coletivo ficará suspenso até a próxima sexta-feira

O transporte coletivo em São Sepé ficará suspenso, pelo menos, até a próxima sexta-feira, 23. A informação foi confirmada pela empresa responsável, a Bondinho Transportes Eireli, depois que o veículo apresentou problemas mecânicos no começo da semana.

Na segunda e na terça-feira o trabalho foi realizado com a terceirização de outro ônibus, mas o alto custo inviabilizou a continuidade da contratação. O tema tem sido pauta nos últimos dias, depois que a Bondinho relatou ao poder público municipal que com o atual número de usuários o negócio tem se tornado insustentável financeiramente. Além do baixo número de passageiros, uma recente análise demonstrou que quase metade deles são beneficiários de gratuidades.

Apesar da suspensão temporária, o serviço deve continuar nas próximas semanas com a divulgação dos trajetos e horários que também passaram por atualização. A tarifa foi recentemente atualizada para R$ 3,00.

A Prefeitura de São Sepé também tem buscado contato com outros empresários que tenham interesse em realizar o transporte urbano. O objetivo é apresentar um estudo – em fase de levantamento – com o demonstrativo de custos com base nos usuários