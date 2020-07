Transporte coletivo urbano tem nova concessionária

O transporte urbano de São Sepé está sob responsabilidade de uma nova empresa. A Argenta & Silva Transportes LTDA assumiu a operação do serviço em 1° de julho. ⠀⠀⠀⠀

Desde 2019, a administração municipal vem realizando uma série de tratativas e ajustes para manter a linha em funcionamento e evitar que as pessoas que necessitam se deslocar diariamente precisem arcar com despesas maiores. No entanto, as duas últimas concessionárias alegaram que o valor da tarifa de embarque não era suficiente para manter os custos da operação por conta do baixo número de passageiros diários. Atualmente, a passagem custa R$3, mas crianças menores de seis anos, e idosos com idade superior a 65 anos são isentos de pagamento. Para suprir o valor que deixa de ser arrecadado com a gratuidade, a prefeitura vai repassar R$2,5mil mensais para a prestadora do serviço.⠀⠀⠀⠀

Anote os horários do ônibus:

Horário 01 – Seg-Sex:

06:45 – Cooperativa, Centro, Alto do Posto:

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até ao Alto do Posto,

Retorno –Alto do Posto, B. Pontes, B. Santos, Ciep, Jorge Copês, Correio do Povo, Centro, Cooperativa:

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Rua Emiliano Brum Pereira, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Ateídes Pontes, Av. Daia Gazen (atravessando a BR 392), Av. Júlio Vargas, Av. Presidente Getúlio Vargas, Travessa Gomercido Saraiva, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões Pires.

👉Horário 02 – Seg-Sex:

7:30 – Cooperativa, Centro, Alto do Posto

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até Alto do Posto.

Retorno – Alto do Posto, B. Pontes, B. Santos, Área Industrial, Arrozeira, Centro, Cooperativa

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Rua Emiliano Brum Pereira, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Ataídes Pontes, Av. Daia Gazen, BR 392, Av. Júlio Vargas na Área Industrial, passando pelo B. Lili e B. Lôndero, Av. José Kalil, Av. Capitão Afonso Gonçalvez de Faria, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões

Horário 03 – Seg-Sex:

11:45 – Cooperativa, Centro, Mercado Cotrisel, Arroziera, Área Industrial, B. Santos, B. Pontes, Alto do Posto:

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, Rua Camerino Corrêa, Rua Coronel Veríssimo, Rua Francisco Antônio de Vargas, Rua Humaitá, Rua Riachuelo, Av. Capitão Afonso Gonçalvez de Faria, Av. José Kalil, Av. Julio Vargas, passando pelo B. Lôndero, B. Lili, BR 392, Av. Daia Gazen, Rua Ataides Pontes, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Emiliano Brum Pereira, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até Alto do Posto.

Retorno – Alto do Posto, Centro, Cooperativa

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Av. Presidente Getúlio Vargas, Travessa Gomercindo Saraiva, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões Pires.

Horário 04 – Seg-Sex:

13:30 – Cooperativa, Centro, Alto do Posto

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até Alto do Posto.

Retorno – Alto do Posto, B. Pontes, B. Santos, Área Industrial, Arrozeira, Centro, Cooperativa

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Rua Emiliano Brum Pereira, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Ataídes Pontes, Av. Daia Gazen, BR 392, Av. Júlio Vargas na Área Industrial, passando pelo B. Lili e B. Lôndero, Av. José Kalil, Av. Capitão Afonso Gonçalvez de Faria, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões

Horário 05 – Seg-Sex:

17:00 – Cooperativa, Centro, Mercado Cotrisel, Arroziera, Área Industrial, B. Santos, B. Pontes, Alto do Posto :

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, Rua Camerino Corrêa, Rua Coronel Veríssimo, Rua Francisco Antônio de Vargas, Rua Humaitá, Rua Riachuelo, Av. Capitão Afonso Gonçalvez de Faria, Av. José Kalil, Av. Julio Vargas, passando pelo B. Lôndero, B. Lili, BR 392, Av. Daia Gazen, Rua Ataides Pontes, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Emiliano Brum Pereira, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até Alto do Posto.

Retorno – Alto do Posto, Centro, Cooperativa

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Av. Presidente Getúlio Vargas, Travessa Gomercindo Saraiva, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões

Horário 06 – Seg-Sex:

18:10 – Cooperativa, Centro, Ciep, rio Branco, B. Santos, B. Pontes, Alto do Posto:

Av. Eugênio Simões Pires, Av. XV de Novembro, Rua Plácido Chiquiti, Rua Lauro Bulcão, Rua Sete de Setembro, Av. Presidente Getúlio Vargas, BR 392, Av. Daia Gazen, Rua Odorico G. Dias, Rua Vereador João Picada, Rua Ataídes Pontes, Rua Clarindo José Monteiro, Rua Emiliano Brum Pereira, Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, passando pela Vila Hípica, indo até Alto do Posto.

Retorno – Alto do Posto, Centro, Cooperativa

Av. Marechal Idelfonso Pires de Morais Castro, saindo do Alto do Posto, passando pela Vila Hípica, Av. Presidente Getúlio Vargas, Rua Riachuelo, Rua Plácido Chiquiti, Av. XV de Novembro, Av. Eugênio Simões Pires.

Não haverá Transporte Coletivo Urbano aos Sábados, Domingos e Feriados.