Transporte urbano retorna na próxima segunda-feira

Suspenso há um mês em função da pandemia de Coronavírus, o transporte coletivo voltará a operar a partir da segunda-feira, 4 de maio, em São Sepé. A retomada vai beneficiar pessoas que já estão trabalhando e necessitam se deslocar entre os bairros da cidade.

O serviço será oferecido em três horários: 7h30; 13h30 e 17h. A administração municipal orienta que os usuários do ônibus reforcem os cuidados com a higiene e utilizem máscara no interior do veículo.