Três indivíduos são presos e viaturas depredadas

As prisões aconteceram na tarde de segunda-feira, 24 de agosto. Segundo informações, a equipe de investigação da Delegacia de Polícia de São Sepé, teve conhecimento, através de denúncia anônima, de que quatro indivíduos da cidade de São Sepé teriam ido até a cidade de Caçapava do sul com o intuito de cobrar dinheiro oriundo do jogo de bicho, mediante ameaças.

Para a ação foi utilizado um táxi, tendo o taxista comparecido até a delegacia onde relatou que teria levado a Caçapava do Sul quatro indivíduos.

Na sequência, a vítima contatou a Brigada Militar, relatando que os quatro indivíduos haviam invadido sua residência, portando arma de fogo, e que exigiam o valor de R$ 90.000,00 em dinheiro, para que as bancas continuassem funcionando. Ainda segundo informações apresentadas pela da vítima, foi roubado um aparelho celular, e as vítimas sofreram ameaças de morte.

De posse destas informações, a equipe de investigação, com o auxílio da BM local, conseguiu chegar a localização de dois dos suspeitos, de 22 e 23 anos, que estavam na praça do Bairro Lôndero, e o terceiro homem envolvido no caso, de 18 anos, também foi localizado no Bairro Lôndero. Os jovens foram conduzidos ao Hospital Santo Antônio e posteriormente até a delegacia. Segundo informações, no momento da prisão de um dos indivíduos, a família se revoltou com a ação policial, desferindo pedradas nas viaturas que executavam as prisões. Já a família do jovem preso, alega excesso de violência, por parte dos policiais. No confronto, o pai de jovem foi preso em flagrante por depredação de patrimônio público. A Delegada de Polícia, Carla Dolores Castro de Almeida, determinou a prisão dos jovens em flagrante por roubo.