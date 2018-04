Três pessoas feridas em acidente na BR-392

No início da noite de hoje, 14, por volta das 21 horas, uma colisão entre uma carreta e um automóvel na BR-392, na saída do Posto Sander em São Sepé, resultou em três pessoas feridas.

De acordo com relatos colhidos no local, o automóvel Corsa, vermelho, com placas IOG 9245 de Caçapava do Sul ao fazer a conversão para entrar no posto não visualizou a carreta que vinha no sentido Caçapava do Sul/São Sepé, ocorrendo a colisão.

A carreta com placas IZS 2288 de Novo Hamburgo, devido a violência do choque acabou virando e se arrastando por mais de 50 metros até parar no canteiro em frente ao posto de combustíveis. Já o Corsa, foi atirado para a lateral da Rodovia.

Cibeli Vargas da Silva e o Eduardo Machado de Rosso, ocupantes do Corsa e César Baltazar Rodrigues de Matos, motorista da carreta foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio pela Samu.

Atenderam a ocorrência A Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Samu e o Corpo de Bombeiros.

(Fotos Roberto John)