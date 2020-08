Três pessoas ficam feridas em acidente na Avenida Júlio Vargas

Um acidente na tarde de hoje, quinta-feira, na avenida Júlio Vargas, nas proximidades do “Correio do Povo”, resultou em três pessoas feridas.

De acordo com dados fornecidos no local, o Renault Clio vermelho de placas MCG3G02, transitava no sentido bairro/centro quando seu motorista perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um poste.

Estavam no veículo duas pessoas adultas e uma criança.

Os ocupantes do automóvel foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e encaminhados ao Hospital Santo Antônio.

Fotos: Fabiana Garcia