Três suspeitos de assalto a joalheria são presos

Joalheria é assaltada em Restinga Sêca e bandidos fogem em direção de Formigueiro e São Sepé

Brigada Militar e Polícia Civil estão realizando diversas barreiras nas rodovias da região para tentar capturar os criminosos que assaltaram uma joalheria por volta das 17h45min desta segunda-feira, dia 3, em Restinga Sêca. Os assaltantes fugiram em um automóvel Virtus, com placas JAM0076, de Lajeado, de cor branca, possivelmente clonado, e seguiram em direção ao município de Formigueiro. Foram realizadas barreiras policiais, inclusive com o uso de um caminhão. Guarnições da região seguem nas buscas também em São Sepé, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Restinga Sêca. Ninguém ficou ferido durante o assalto e não há informações do valor levado.

Durante a noite o veículo foi encontrado abandonado em Vila Rosa, interior do município. Brigada Militar e Polícia Civil seguem nas buscas dos assaltante que podem estar no interior de Formigueiro ou São Sepé.

Três suspeitos do assalto foram presos agora pela manhã em Formigueiro. Segundo a Brigada Militar, os acusados estavam no Centro da cidade, momento em que a comunidade desconfiou da movimentação e informou a polícia. Foi realizada a abordagem por parte da Brigada Militar, momento em que dois foram presos e os outros dois fugiram em direção ao interior do município. Foram realizadas buscas e o terceiro acusado acabou preso. Foi localizada uma bolsa com os objetos roubados e armas. Os suspeitos seriam naturais de Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Restinga Sêca. Ocorrência está em andamento.

Qualquer informação ligar 190 ou 996911211. As buscas continuam.